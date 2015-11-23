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    Дзюба пожаловался на «Спартак» в Палату по разрешению споров РФС

    Юрист нападающего «Зенита» Артема Дзюбы Михаил Прокопец прокомментировал сведения о том, что руководство "Спартака" обратилось к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой пересмотреть решение по делу о зарплате футболиста.

    «Мы подали заявление в Палату по разрешению споров из-за ситуации с Дзюбой и «Спартаком». Даты рассмотрения пока нет. Ждем, когда ее назначат. Дело тут не в каком-то подвохе со стороны «Спартака», а в общеправовом принципе, ведь закон обратной силы не имеет. Дела, поданные до того, как изменились правила, рассматриваются согласно прежним правилам», – рассказал Прокопец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2015 19:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 ноября 2015, 14:58

      Деревянный-вот ты жадный,ужас просто какой то.

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 24 ноября 2015, 09:16

      Иудушка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Нигма 23 ноября 2015, 19:54

      Его зарплата швабра с тряпкой

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