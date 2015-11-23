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    Трабукки: «Если красно-белые откажутся от услуг Широкова, в нем будут заинтересованы все клубы РФПЛ»

    Футбольный агент Марко Трабукки считает, полузащитника Романа Широкова нельзя недооценивать.

    «Роман Широков – один из лучших игроков не только среди красно-белых, но и среди всех россиян. Однако есть такая вещь, как совместимость игрока и клуба, который его приобретает: способна команда потянуть условия футболиста или нет? «Милан», например, не просто так не продлил контракт с Андреа Пирло. Руководство посчитало, что 11 миллионов евро в год, почти миллион в месяц – это слишком много для клуба. В этом нельзя никого винить, может, «Ювентус» тогда больше в нем нуждался.

    Здесь надо понимать, какие условия были прописаны в автоматическом продлении контракта с Широковым. Со стороны мне кажется, что агент футболиста прописал в контракте какие-то чересчур высокие требования. И эти нюансы сейчас не устраивают руководство «Спартака». Стороны должны встречаться и находить компромиссы. Клуб и футболист нужны друг другу.

    Если красно-белые все-таки откажутся от услуг нападающего, то в нем будут заинтересованы все клубы РФПЛ. В России крайне мало игроков, которые способны играть в одно касание и так же по-футбольному мыслить, как Роман. Не думаю, что он уедет в Европу, в первую очередь из-за возраста. Да и зарплата у футболиста там будет в разы меньше, чем на родине», – сказал Трабукки.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2015 17:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 ноября 2015, 18:43

      Просто "Спартак" не играет в "широковский" футбол.

      0
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      Рейтинг: +50

      edubokom 23 ноября 2015, 17:59

      +++

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