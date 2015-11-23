Бабаев: «Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии»

Я болельщик ЦСКА, очень увааю и ценю Марио, считаю его лучшим правым защитником в чемпионате.
Но я против приглашения его в сборную России, в сборной России должны играть только Россияне. Пусть и не лучшим образом играют, косячат и проваливаются на соревнованиях, но зато свои, родные.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Марио Фернандес может быть заигран за российскую сборную.
«Вопрос с натурализацией Фернандеса возникал и при Капелло, но тогда его отложили из-за вызова Марио в сборную Бразилии на товарищеский матч. Дело в том, что гораздо сложнее натурализовать игрока, заигранного за другую сборную. Сам Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии на официальный матч ради сборной России.
Если будет принято принципиальное решение и РФС его поддержит, Марио уведомит бразильскую сторону», - сказал Бабаев.