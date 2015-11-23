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    Бабаев: «Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Марио Фернандес может быть заигран за российскую сборную.

    «Вопрос с натурализацией Фернандеса возникал и при Капелло, но тогда его отложили из-за вызова Марио в сборную Бразилии на товарищеский матч. Дело в том, что гораздо сложнее натурализовать игрока, заигранного за другую сборную. Сам Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии на официальный матч ради сборной России.

    Если будет принято принципиальное решение и РФС его поддержит, Марио уведомит бразильскую сторону», - сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2015 16:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 ноября 2015, 23:30

      Я болельщик ЦСКА, очень увааю и ценю Марио, считаю его лучшим правым защитником в чемпионате.
      Но я против приглашения его в сборную России, в сборной России должны играть только Россияне. Пусть и не лучшим образом играют, косячат и проваливаются на соревнованиях, но зато свои, родные.

      2
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Ubuntu 24 ноября 2015, 01:20

      В чем-то соглашусь, в чем-то нет.. Как минимум, надо русский язык изучать. А пока, это больше на пиар-ход с его стороны похоже.
      Но усиление для сборной - стоящее, однозначно. У нас всё-таки ЧМ на носу..

      3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 ноября 2015, 22:01

      Перестану смотреть матчи сборной!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > джон базелон 24 ноября 2015, 09:49

      Какая потеря, ах, ах...

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > GM 25 ноября 2015, 15:08

      Потеря в том,что такие как ты,а растают ценить культуру,традиции и многого другое,если для вас бразильцы в сборной Росси-это нормально,тогда для вас все потерянно!

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 ноября 2015, 20:54

      Уважаю Марио, он отличный футболист. Только пусть играет за Бразилию и возьмёт с ней медали.

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Alek7183 23 ноября 2015, 22:58

      А если он понимает, что в состав сборной Бразилии стопроцентно не пробьется, а у нас так же стопроцентно будет эту практику иметь?

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Майор Дзагоев 26 ноября 2015, 21:07

      Сборная не клуб, Вы, мыслите будто мы клуб для ЛЧ собираем.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 ноября 2015, 18:09

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      Чего уж там! Давайте ещё и Депардье до кучи, в помощники к Слуцкому. Евро16 как никак во Франции пройдёт. Наш француз там все тропки знает

      -6
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > APchelov 23 ноября 2015, 18:26

      Сказанул ни о чем не при чем

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      Рейтинг: +352

      mauxa 23 ноября 2015, 16:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем он? на данный момент он не нужен, есть Смольников и Анюков, которые не слабее его.

      -6
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > mauxa 23 ноября 2015, 17:11

      А про возраст никто не забыл? Смоле 28, Анюкову давно за 30. А Марио только 25. И насчет слабости я не согласен.

      9
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      Рейтинг: +50

      edubokom > mauxa 23 ноября 2015, 17:54

      Очень внимательно за ним слежу. Ну какой стольников и уж тем более Анюков?! Марио смог бы достичь заоблачных высот в Европе, если бы там были похожие условия для роста, как в цска

      6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Майор Дзагоев 23 ноября 2015, 18:11

      Ну уж на несколько матчей и у старичков сил хватит

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > APchelov 23 ноября 2015, 18:25

      Так а надо, чтобы не у тебя сил хватало, а чтоб у противника не хватало за тобой бегать, а ты бегал и забивал. И потом, кто будет, когда старичков не будет? Правильно, кто помоложе. А там и свои со СДЮШОР подтянутся (было бы круто)

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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > Майор Дзагоев 23 ноября 2015, 19:42

      Спасибо за понимание Майор! Супер Марио России не помешает.Всех благ Вам.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > OOOVVV. 23 ноября 2015, 20:28

      И вам того же

      2
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 23 ноября 2015, 16:45

      почему бы и нет?

      3
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