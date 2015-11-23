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    «Реал» может объявить об уходе Бенитеса на сегодняшней пресс-конференции

    Мадридский «Реал» может уже сегодня объявить об уходе главного тренера Рафаэля Бенитеса.

    В 21:30 Флорентино Перес примет участие в пресс-конференции на «Сантьяго Бернабеу», которая пройдет по итогам встречи совета директоров. Пресс-конференция состоится на фоне усиливающихся слухов об отставке главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса.

    Напомнми, что в рамках класико «Реал» на своем поле со счетом 0:4 проиграл «Барселоне».

    Источник: ФК «Реал»

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    23.11.2015 16:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 23 ноября 2015, 19:46

      и всё же, сдаётся мне, что его Перес поддержит, оставит сезон доиграть, что бы совсем смешным не выглядеть, а по итогам и его самого выпнут

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 23 ноября 2015, 18:16

      ДОЛОЙ ТРЕНИРА

      -2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 23 ноября 2015, 17:34

      Что все взъелись на Роналду, там кроме него столько деревянных, особенно Бэйл, вот уж дерево корявое. Его ещё с Неймаром вначале сравнивали, сейчас смешно вспоминать

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 23 ноября 2015, 16:54

      Надеюсь так и будет, а в идеале ещё нужно объявить о продаже Роналду, ну и до полного счастья об отставке Переса ( жаль только ему сейчас замены нет)

      2
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 23 ноября 2015, 16:48

      интрига..... я ставку сделал перед его назначением, что не доработает он до НГ.... не подведи Перес, и сам тоже сними с себя полномочия и извиниться не забудь.!

      0
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 23 ноября 2015, 16:46

      Разогнать нужно всю команду, вместе с президентом! Это уже не коллектив, а какой то курятник! Все перегрызлись, ищут виноватого, а виноваты прежде всего, сами игроки. И никак этого не могут понять в совете директоров, поэтому и его нужно разогнать и начинать с нуля. Продать жеманную балерину, пока за неё ещё можно что то получить, и на эти деньги купить нормальных мужиков, не избалованных деньгами и обожествлением. Мадрид сам виноват! Сотворили себе идолов и молились на них, а на деле оказались идолы гнилыми деревяшками. Можно оставить трёх, четырёх человек, а остальных на ярмарку!

      2
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      Рейтинг: +196

      Forint 23 ноября 2015, 16:28

      им нужно вместе уйти. и кр7 с собой прихватить

      -1
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