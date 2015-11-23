«Реал» может объявить об уходе Бенитеса на сегодняшней пресс-конференции

Мадридский «Реал» может уже сегодня объявить об уходе главного тренера Рафаэля Бенитеса.

В 21:30 Флорентино Перес примет участие в пресс-конференции на «Сантьяго Бернабеу», которая пройдет по итогам встречи совета директоров. Пресс-конференция состоится на фоне усиливающихся слухов об отставке главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса.

Напомнми, что в рамках класико «Реал» на своем поле со счетом 0:4 проиграл «Барселоне».