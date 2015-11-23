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    КДК рассмотрит баннер фанатов «Спартака» «Ноу Криминалити»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что КДК рассмотрит три несанкционированных баннера болельщиков «Спартака».

    «КДК рассмотрит использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» в матче с «Краснодаром». Также мы рассмотрим три несанкционированных баннера, которые были вывешены на трибуне, где находились поклонники «Спартака». Один из них – это баннер «Ноу криминалити», об остальных мы расскажем на пресс-конференции.

    Мы рассмотрим скандирование болельщиков «Амкара» в матче с «Рубином». В игре «Локомотив» — «Анжи» комитет рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Анжи». Также будет рассмотрено скандирование и использование пиротехники болельщиками «Динамо» в матче с «Мордовией». И еще рассмотрим задержку матча на четыре минуты по вине москвичей», — сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2015 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      30регион 23 ноября 2015, 16:46

      а что норм баннер!в тему

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