Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Матч «Урала» и «Мордовии» пройдет на стадионе «СКБ-Банк Арена»

    Сотрудник пресс-службы «Урала» Павел Завьялов сообщил, что встреча 17 тура РФПЛ между «Мордовией» и «Уралом» состоится на стадионе «СКБ-Банк Арена».

    "Решение о проведении матча на "СКБ-Банк Арене" было принято в соответствии с погодными условиями. В Екатеринбурге потеплело, синоптики обещают такую же погоду и в пятницу, в день матча. Поле стадиона находится в хорошем состоянии, сотрудники арены готовятся к матчу. Также мы организуем на стадионе полевую кухню. Любой болельщик сможет бесплатно поесть гречневую кашу, которая поможет согреться", - передает слова Завьялова корреспондент Бомбардира Павел Зорапетян.

    Встреча "Урала" и "Мордовии" пройдет в пятницу 27 ноября в 17:00.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2015 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11