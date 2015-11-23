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    После матча «Спартак» - «Краснодар» скончался стюард

    Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев подтвердил, что после матча «Спартак» - «Краснодар» скончался контролер-распорядитель Сергей Титов.

    «Контролер-распорядитель Сергей Титов, работавший на матче 16-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар», скончался в результате сердечного приступа. РФПЛ выражает соболезнования родным и близким скончавшегося», — сказал Алексеев.

    Напомним, что ранее стало известно о смерти префекта Центрального округа Москвы Виктора Фуера, который посетил футбольный матч.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2015 13:34
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 24 ноября 2015, 15:19

      пусть земля им будет пухом.если спартак будет через игру играть -не играть .у кого-нибудь еще сердечко прижмет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 23 ноября 2015, 18:59

      Спартак начал "отстреливать" своих работников и болельщиков... ПЕЧАЛЬНО...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 23 ноября 2015, 17:16

      Да уж... Это печально...

      0
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