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    Кержаков: «Я на «Матч ТВ» не работаю и с футболом не закончил»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков сообщил, что не работает на телеканале «Матч ТВ» и собирается продолжить футбольную карьеру.

    - Вы часто появляетесь в эфире «Матч ТВ» – сейчас живете в Москве?

    - Я не живу в Москве, я тут тренируюсь. Работаю ли я на «Матч ТВ»? Нет, я на «Матч ТВ» не работаю. Стал ли я журналистом? Нет, я не стал журналистом. Закончил ли я с футболом? Нет, не закончил. Я сейчас готовлюсь к тому, чтобы зимой уехать в аренду и продолжать играть в футбол еще не один год.

    Напомним, что в этом месяце Александр Кержаков несколько раз принимал участие в программах телеканала «Матч ТВ».

    Источник: «Советский спорт»

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    23.11.2015 13:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 23 ноября 2015, 15:59

      Не мешайте Сане с Зенитом готовиться к финалу ЛЧ на сониплейстейшен 2.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Доктор Эго 23 ноября 2015, 15:18

      он теперь работник метро, провожает поезда, идущие "МИМО"))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 23 ноября 2015, 14:14

      Куда же он уедет ......

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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 ноября 2015, 13:44

      Ну и правильно, Александр.

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