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    Шикунов: «На нас даже в рабочий день ходит полный стадион»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов считает, что игры по понедельникам для его команды не проблема.

    - «Ростов» четвертый матч подряд играет в понедельник? Не вижу в этом проблемы. На нас даже в рабочий день ходит полный стадион. Составили расписание, и так получилось, что мы часто играем в этот день. Ничего страшного.

    - «Ростову» удобнее играть, когда в команде уже знают все результаты соперников?

    - Мы вообще не смотрим на другие команды. Нам интересует только собственный результат. Движемся от матча к матчу.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.11.2015 13:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 23 ноября 2015, 14:24

      Жду сокращения отрыва от ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 23 ноября 2015, 14:13

      А у меня проблема, из за этого хрен на стадион успеваю! Достали ....
      Это видно еще наследство от Толстых осталось....((

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > FanatSerj 24 ноября 2015, 10:12

      Капец просто! Я с Волгодонска и мне по понедельникам так вообще никак.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 ноября 2015, 13:37

      Нужна победа над Уфой.

      5
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