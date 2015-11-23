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    Дзюба: «Когда Халк есть – это одна игра, когда нет – другая»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что ему очень комфортно играть с Халком.

    - Был тяжелый матч. Думаю, не лучший для нас, но главное, что выиграли. Потому что частенько играем с преимуществом и даем создавать особые моменты у наших ворот, но нам надо побыстрее забивать мячи. Любим вторые таймы проводить нервозно и в начале пропускать голы. Сегодня важно, что сыграли на ноль. Плюс забили три мяча. Для нас очень хорошо, что ЦСКА проиграл - отстаем на семь очков. Не проиграй мы «Локомотиву», сократили бы отставание уже до четырех. Но это футбол, здесь неизвестно, где потеряешь, а где приобретешь. C «Уралом» был важнее результат, а не качество игры. Впереди «Валенсия», нам надо постараться выиграть и занять первое место в группе.

    - Есть ощущение, что с Халком и без Халка «Зенит» представляет собой две разные команды. Согласны?

    - Когда Халк есть - это одна игра, когда нет - другая. Халк является главной ударной силой нашей команды, лидер «Зенита». Но у нас много классных атакующих игроков - и Данни, и Шатов, и Витсель. Но Халк есть Халк. Я ему перед игрой сказал: «Ты выйдешь - я забью». Нам с ним очень комфортно играть, особенно мне.

    Ранее сообщалось, что 57% голов Дзюбы в «Зените» были забиты им с передач Халка.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.11.2015 13:03
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