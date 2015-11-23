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    Бышовец: «При Широкове в стартовом составе игра строилась на других принципах»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что стиль игры полузащитника «Спартака» Романа Широкова больше подходит «Краснодару».

    «Тренеры и футболисты «Краснодара» с радостью воспринимают переход Широкова. Мне кажется по стилю, атмосфере, отношению с тренером он больше подходит краснодарскому клубу, чем «Спартаку». Мне кажется, что в следующем году Широков будет играть в «Краснодаре». Думаю, этот вопрос уже предрешен. Решение совета директоров «Спартака», высказывания главного тренера и отдельных игроков «Краснодара» — это все говорит о том, что Широков будет иметь игровую практику перед чемпионатом Европы.

    Игра «Спартака» против «Краснодара» была очень эффективна. Выбор тактики был предопределен. Красно-белые очень быстро переходили из обороны в атаку. В результате этого москвичи добились победы. Игра команды была построена не на контроле мяча, позиционном нападении, а именно на скорости. При Широкове в стартовом составе она строилась совершенно на других принципах: контроле мяча, коротком пасе, непредсказуемости. Это та среда, где качества капитана сборной востребованы», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2015 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 ноября 2015, 12:39

      Ну и нормально если за Краснодар играть будет

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