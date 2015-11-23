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    Ван Гаал: «Мы идем строго по графику»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассчитывает на победу в домашнем матче Лиги чемпионов против ПСВ.

    «В любом случае нужно побеждать на своем поле, а ничья в Москве была очень важна для нас. После матча с ЦСКА я сказал вам, что мы идем строго по графику. И сейчас я в этом уверен. Если мы обыграем ПСВ, то выйдем из группы. Для нас крайне важно одержать победу, но это будет сложно сделать, нельзя заранее записывать себе в актив три очка. Не стоит забывать, что ПСВ обыграл «Вольфсбург». Это показывает класс команды», - сказал тренер.

    Напомним, что в первой встрече ПСВ был сильнее «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

    Источник: Goal.com

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    23.11.2015 11:54
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