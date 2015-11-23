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    «Хетафе» - «Райо Вальекано». Смотреть онлайн

    В матче 12-го тура испанской примеры сойдутся в понедельник вечером «Хетафе» и «Райо Вальекано». Если не обращать внимания на турнирное положение команд, то смело можно предположить, что нас ждет упорный матчю

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Хетафе» - «Райо Вальекано», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2015 21:25
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