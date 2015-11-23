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    Мурильо: «Стараюсь пользоваться своими возможностями»

    Защитник "Интера" Джейсон Мурильо стал автором гола в ворота "Фрозиноне". Сам игрок признался, что старается забивать при каждой возможности.

    «Не секрет, что защитнику не так просто забить гол. В последний раз мне это удавалось сделать в матче за сборную. Но если появляется такая возможность, то я стараюсь ей воспользоваться. В чем заключается секрет "Интера"? Каждый из нас понимает то, что нужно команде. И усердно работает для достижения победы», - сказал Мурильо.

    Напомним, что матч 13-го тура Серии А «Интер» - «Фрозиноне» закончился со счетом 4:0.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    23.11.2015 10:10
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