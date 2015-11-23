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    Луизао успешно перенес операцию

    Капитан "Бенфики" Луизао успешно перенес операцию после перелома руки.

    "Операция прошла успешно. Это лишь очередное испытание, после которого я буду еще сильнее", – написал Луизао в соцсети.

    Стоит отметить, что Луизао получил травму в матче 1/16 финала Кубка Португалии против "Спортинга" (1:2). На восстановление уйдет около двух месяцев, то есть бразилец не сможет сыграть в заключительных матчах группового этапа Лиги чемпионов с "Астаной" и "Атлетико".

    Источник: Twitter

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    23.11.2015 09:39
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