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    Манчини: «Впереди еще долгий путь»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини не торопится называть свою команду фаворитом в борьбе за чемпионское звание после победы над «Фрозиноне».

    «В чемпионате есть четыре команды, которые укомплектованы лучше нас. Отсюда у них и большие шансы выиграть скудетто. Но я рад, что мы сейчас возглавляем таблицу. Хотя впереди еще долгий путь. Я не считаю, что матч с «Наполи» станет определяющим в чемпионской гонке», – признался Манчини.

    Напомним, что матч «Интер» - «Фрозиноне» закончился со счетом 4:0.

    Источник: Football Italia

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    23.11.2015 07:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      89388900185 26 ноября 2015, 12:23

      только ИНТЕР

      0
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 24 ноября 2015, 01:42

      "Интер" вперед!

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