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    Тимощук: «На Евро хотелось бы сыграть с немцами»

    Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук ответил в эфире телеканала «Футбол 1» с кем хотел бы встретиться на Евро-2016 и о желании провести 150 матчей в футболке национальной сборной.

    — Кого бы хотели получить в соперники сборной Украины в финальной части чемпионат Европы?

    — Смотрел немецкое телевидение, и они не считают нашу команду за сильного соперника. Исходя из этого, на Евро хотелось бы сыграть с немцами. Лично мне было бы интересно сыграть с Ирландией, Испанию мы хорошо знаем. С таким потенциалом и подбором игроков можем ставить перед собой задачу выхода из группы.

    — Не боитесь, что в один момент вашей фамилии не окажется в списке вызванных?

    — А зачем мне бояться? Я работаю, играю за свой клуб и полностью отдаюсь тренировочному процессу. Готов к любым ситуациям.

    — Вы уже сыграли за сборную 141 матч, а до показателя вашего любимого футболиста Лотара Маттеуса осталось провести еще девять. Уже установили себе такую планку?

    — Планка как раз и поднята до 150-ти матчей. Если добьюсь такого результата, буду самым счастливым человеком в спортивном плане.

    — Ваши впечатления от выступлений в Казахстане?

    — Лично мне очень приятно работать в этой команде, потому что есть амбициозный президент, хороший тренерский штаб. Что касается игроков, все оставляют хорошее впечатление, все открыто общаются. Доволен тем, как играет команда, и уровнем чемпионата.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    23.11.2015 07:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 23 ноября 2015, 12:26

      Тебе то какая разница? Хоть с немцами или англичанами-все равно на лавке сидеть будеш...

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