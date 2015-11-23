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    В ДНР хотят создать свой «Шахтер»

    Власти Донецкой Народной Республики планируют создать новый футбольный клуб «Шахтер». Об на открытии зимних соревнований чемпионата города по футболу заявил член комитета по бюджету, финансам и экономической политики Народного Совета ДНР Виктор Петрович.

    Петрович добавил, что учредит новый «Шахтер» футбольный клуб «Оплот Донбасса».

    «Со временем будет восстановлена команда «Шахтер». Мы понимаем, что тот «Шахтер», который играет на той стороне, никакого отношения к Донецку не имеет», - сказал Петрович.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.11.2015 05:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      rjrf 23 ноября 2015, 12:28

      И пусть пылят с какой-нибудь Зарей Луганской через день. День пьют, день играют.

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 ноября 2015, 08:03

      Вот это правильно !!! Нынешний Шахтёр (или Шахтар) к Донецку не имеет никакого отношения.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Сармат Ростов 23 ноября 2015, 11:18

      Но команда то хорошая!

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