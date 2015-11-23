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    Кирьяков: «Такими парнями как Нойштедтер не разбрасываются»

    Главный тренер юниорской сборной России Сергей Кирьяков считает, что полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер мог бы пригодиться национальной сборной.

    - Следите ли вы за выступлениями Романа Нойштедтера в бундеслиге?

    - Конечно. Мы ведь с его отцом играли вместе и часто собирались семьями после матчей. Ромка уже тогда любил возиться с мячом. Сегодня это очень хороший полузащитник. Он выполняет громадный объем работы в середине поля. Игроки такого плана и такого уровня в российском футболе в дефиците. Конечно, решающее слово принадлежит главному тренеру сборной России, но, если спросят мое мнение, отвечу: такими парнями не разбрасываются.

    - Могут ли возникнуть у Романа Петровича проблемы в общении с игроками сборной России?

    - Мама у него русская, многие родственники живут в России. По-русски он говорит свободно. Интервью может дать гораздо более развернутое, чем многие игроки нашей национальной команды.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.11.2015 05:32
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