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    Смородская: «Провалили игру с «Анжи», но я верю в команду и тренера»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала итог матча 16-го тура РФПЛ, в котором москвичи на своем поле со счетом 0:2 уступили «Анжи».

    «Тяжелое поражение. Но чемпионат у нас очень сильный, за ним очень интересно смотреть. В матче с «Анжи» игра с нашей стороны была неудачной, провальной. Но надо отметить, что „Анжи“ сыграл хорошо. Я в нашу команду верю, верю в тренера. У нас хороший коллектив, тренерский штаб. А неудачи бывают. К сожалению, нам не хватает стабильности. Над этим надо работать. Я вижу сдвиги, результат и позитив в том, как работает тренерский штаб», — сказала Смородская.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2015 05:08
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