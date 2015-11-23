Манолев о матче с «Тереком»: «Так недопустимо играть в футбол»

Защитник "Кубани" Станислав Манолев прокомментировал ничейный итог матча против о "Терека" (2:2).
– Насколько довольны или нет результатом игры?
– Естественно, что недоволен. Надо было брать эти три очка. Мы вели в два мяча... Так недопустимо играть в футбол, сами виноваты. Во втором тайме думали, что игра уже закончена. "Терек" вот и забил два мяча.
– В психологическом плане как эта игра может повлиять на команду?
– Конечно, обидно. Да. Думали, что игра уже закончилась..
– Что нужно "Кубани", чтобы исправить ситуацию?
– Характер. И очки нужны.