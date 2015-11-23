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    Манолев о матче с «Тереком»: «Так недопустимо играть в футбол»

    Защитник "Кубани" Станислав Манолев прокомментировал ничейный итог матча против о "Терека" (2:2).

    – Насколько довольны или нет результатом игры?

    – Естественно, что недоволен. Надо было брать эти три очка. Мы вели в два мяча... Так недопустимо играть в футбол, сами виноваты. Во втором тайме думали, что игра уже закончена. "Терек" вот и забил два мяча.

    – В психологическом плане как эта игра может повлиять на команду?

    – Конечно, обидно. Да. Думали, что игра уже закончилась..

    – Что нужно "Кубани", чтобы исправить ситуацию?

    – Характер. И очки нужны.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.11.2015 04:57
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