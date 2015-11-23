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    Ловчев: «По эмоциям «Спартак» как будто вернулся в начало сезона»

    Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру "Спартака" в матче 16-го тура РФПЛ против "Краснодара" (3:2).

    «Появилась надежда – в том смысле, что я увидел на поле команду, которая дорабатывала в каждом эпизоде до самого конца, добегала за ничейными мячами и лезла в стыки. Я увидел команду, которая очень быстро переходила из обороны в атаку, и быстро возвращалась обратно – значит, даже с таким соперником, который способен поиграть «в собачку» с кем угодно, силы есть, физическое состояние не такое плохое, как казалось. Значит, многое идет действительно от настроя.

    Еще один фактор – сборная. Для кого-то, как для «Краснодара», перерыв был некстати, команда на ходу. А для «Спартака», когда было много разговоров и негатива, наоборот – нужно было разойтись, чтобы немного отдохнуть друг от друга. И по эмоциям «Спартак» как будто вернулся в начало сезона, когда игра была в кайф, все получалось, на свежачка, много моментов.

    Но это не значит, что так будет в оставшихся до перерыва матчах. Да, есть встряска, но проблемы в обороне остаются и счастье, что это был не день атаки «Краснодара», - считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.11.2015 04:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ 23 ноября 2015, 06:23

      Краснодар был бы разгромлен если бы на месте Зе Луиша был нап по расторопнее ... избавляться надо от этого шлака...

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