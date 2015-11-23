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    Рыбус: «Была уверенность, что сможем спасти игру»

    Полузащитник "Терека" Мацей Рыбус после матча 16-го тура РФПЛ с "Кубанью" (2:2) подчеркнул, что его команда уже не в первый раз спасает игру, оставшись в меньшинстве.

    «Сложно было. Но мы вышли на второй тайм как мужики, хотели выиграть матч.Не знаю, что говорили в раздевалке, какие слова звучали. Но, наверное, жесткие. Вот вышли и забили два гола. Мы уже показывали в этом сезоне, что умеем играть в меньшинстве. Дома обыграли "Спаратак", когда тоже играли в меньшинстве, и тоже проигрывали 0:1. У нас была уверенность, что мы сможем это сделать. Вышли более сконцентрированные на второй тайм и показали хороший футбол»,- сказал Рыбус.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.11.2015 04:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 25 ноября 2015, 22:34

      МОЛОДЧИНА!!!

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