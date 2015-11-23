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    Гилерме: «Каждый раз, когда летаю в Бразилию, привожу друзьям пятнадцать бутылок водки»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал, какие вопросы ему задают в Бразилии, когда он приезжает в отпуск.

    «Каждый день я отвечаю на один и тот же вопрос: «Там холодно?» Они думают, что здесь всегда снег идет. Они думают, что тут нет лета, только минус-минус-минус. Про водку еще спрашивают. Каждый раз, когда летаю в Бразилию, привожу друзьям пятнадцать бутылок водки. А оттуда везу кашасу и кофе. Мама, кстати, прилетала два дня назад, привезла пять бутылок кашасы.

    Я уже привык ко всему, но никогда не пойму одну вещь. В Бразилии, если люди видят что ты иностранец, тебе всегда помогут. В России почему-то наоборот. Нет такого, люди не хотят улыбаться и веселиться. Бывает, мы с Майконом на базе громко разговариваем, смеемся. Нам говорят: «Что вы кричите? Тихо! Тихо!» Но мы все равно стараемся делать так, чтобы всем было весело», - рассказал Гилерме.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    23.11.2015 03:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 23 ноября 2015, 18:30

      Желаем добра.

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      Рейтинг: +1126

      richi 23 ноября 2015, 09:14

      Менталитеты противоположные.

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