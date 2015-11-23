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    Андреев: «Ростов» в матче с «Уфой» не испытает больших проблем»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между донской командой и «Уфой».

    "Не думаю, что команда испытает большие проблемы. На своем поле ростовчане своего не упустят, плюс поддержка трибун. Турнирное положение обязывает играть на победу. Второе место – это фантастика! У «Ростова» есть варианты, чтобы взломать насыщенную оборону соперника – напор, скорость, стандартные положения", - считает Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2015 03:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 ноября 2015, 10:57

      Если Андреев говорит, что победит Ростов, значит так и будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 ноября 2015, 06:35

      Еще один сра-ный прогнозист.

      -2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 23 ноября 2015, 10:48

      Вали в свинарник.Умник херов.

      -1
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