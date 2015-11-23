Андреев: «Ростов» в матче с «Уфой» не испытает больших проблем»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между донской командой и «Уфой».

"Не думаю, что команда испытает большие проблемы. На своем поле ростовчане своего не упустят, плюс поддержка трибун. Турнирное положение обязывает играть на победу. Второе место – это фантастика! У «Ростова» есть варианты, чтобы взломать насыщенную оборону соперника – напор, скорость, стандартные положения", - считает Андреев.