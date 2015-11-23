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    Ловчев: «Разочаровался в тренерском штабе «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев после матча 16-го тура РФПЛ «Спартак» - «Краснодар» (3:2) высказал свое разочарование в тренерском штабе красно-белых из-за отстранения от игр полузащитника Романа Широкова.

    «Надо высказаться о Широкове, от темы не уйти и я не считаю, что все кончилось. Не считаю вообще, что решение найдено. Да, есть встряска, которая перед «Тереком», после интервью Сергея Родионова, не помогла, а сейчас – сработала. Сейчас эта история, очевидно, ушла в тень на фоне достижения результата. Результат действительно хорош, его нельзя недооценивать, обыграна сильная команда, которая к тому же на ходу. «Краснодар» явно набрал форму. Но вы понимаете, рано или поздно, технология принятия решения все равно выйдет наружу, и под ударом окажется один человек – главный тренер. Мне не нравится, когда сейчас говорят, что, мол, Широков уже все, спекся. Роман – игрок, игрок большой, он способен приносить пользу. И если то, что всю неделю было в прессе по поводу истории отстранения Широкова из-за контракта, правда, если тренеры выполняют то, что им говорят руководители, то у меня большое разочарование именно в тренерском штабе», - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.11.2015 03:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 23 ноября 2015, 18:54

      А из-за чего было очарование Евгений Серафимович?

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 ноября 2015, 17:08

      Широков хороший игрок, но жилы за "Спартак" никогда не рвал и рвать не будет. А "Спартаку" сейчас нужны такие игроки, которые мечтают играть за "Спартак" и готовы жилы за него рвать.

      0
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 23 ноября 2015, 06:56

      широков играет из 5 эпизодов 1, он может сыграть классно, но зачем остальным дорабатывать за него его 4. Так он еще и с гонором поопсовым. Сказал бы мол что могу, то могу, а то я не я и форма не моя

      1
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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ 23 ноября 2015, 06:35

      Да за.дал.бали с этим Широковым... сейчас все , что осталось от Широкова это былой авторитет, имя... по игре же, что мы видим в его исполнении нет тех его точнейших передач , выводящих один на один больше половины передач не доходят до адресата, ВООБЩЕ не пытается цепляться за мяч, если мяч ушел от него больше чем на 2 метра он встает и смотрит... С.са.ные эксперты... даже мы , простые болельщики видим это, а эти гореэксперты все талдычат Широков, о Широков... Широков уже не тот пара уже это понять он просто отбывает номер на поле...

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      Рейтинг: +22

      XhamaX > АртурZaСМ 23 ноября 2015, 11:22

      В Краснодаре опять заиграет по весне

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 ноября 2015, 05:15

      Да плевать что ты вообще думаешь-эксперт хренов.

      -2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Диктор 23 ноября 2015, 18:55

      Что еще скажешь диктор прекрасный?

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