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    Гранквист: «Сложно победить, если допускаешь три голевые ошибки»

    Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист считает, что глупые ошибки привели к поражению его команды в матче 16-го тура РФПЛ со "Спартаком" (2:3).

    «Это был сложный матч против хорошей команды. Я думаю, что сегодня мы допустили три голевые ошибки в пользу "Спартака". И конечно, в таком случае сложно победить. Мы создали много шансов, но не смогли больше забить.

    И мы, и соперник имели достаточно моментов, но "Спартак" забил больше и победил. Мы пропустили трижды и допускали глупые ошибки, а это не есть хорошо. Нам нужно проанализировать этот матч, который стал первым в сезоне с таким количеством ляпов, так нельзя», - сказал Гранквист.

    Источник: Euro-football.ru

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    23.11.2015 02:47
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