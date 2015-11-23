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    Смолов: «Два гола за одну минуту психологически надломили нас»

    Форвард "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал поражение от "Спартака" (2:3) в выездном матче 16-го тура РФПЛ.

    «Надо отдать должное "Спартаку", он тоже неплохо играл и достаточно остро. Но мы привыкли отталкиваться от своей игры, и, к сожалению, не удалось сегодня выиграть, хотя очень серьезно готовились к этому матчу. Мы понимали, что будет нелегко, потому что у "Спартака" была серия их трех поражений. Прекрасно себе отдавали отчет в том, что они будут на эмоциях и будут убиваться за каждый мяч. У нас были моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали, но я считаю, что вот эти два гола за одну минуту немного нас психологически надломили в первом тайме», - сказал Смолов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2015 02:34
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