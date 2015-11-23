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    Бубнов: «Когда на поле нет сразу и Широкова, и Попова, мы видим другой «Спартак»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу "Спартака" в матче 16-го тура РФПЛ над "Краснодаром" (3:2).

    Шумиха вокруг ключевых игроков в последние дни позволила встряхнуть коллектив. Обратите внимание, как заиграл Глушаков! Теперь все без исключения поняли, что неприкасаемых в команде нет, раз уж из нее убирают капитана сборной России, причем незадолго до чемпионата Европы. Конечно, эта ситуация заставляет игроков выкладываться по максимуму, что раньше случалось не в каждом матче. Теперь же у каждого есть шанс оказаться следующим, кого могут выставить на трансфер. Уверен, не без этого удалось обыграть сильный «Краснодар».

    В очередной уже раз можно утверждать — когда на поле нет сразу и Широкова, и Попова, мы видим другой «Спартак»! Сразу мобильнее выглядят опорная зона и группа атаки. Причем «Спартак» забил три, а мог в два раза больше — сколько моментов не реализовал Зе Луиш, не забил с пенальти Дмитрий Комбаров. Посмотрим, как будет играть «Спартак» дальше, но сейчас снова появилась надежда, что из сезона еще можно выйти с честью и как минимум попасть в еврокубки", - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.11.2015 02:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 23 ноября 2015, 18:51

      Выставите на трансфер Аленичева.

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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 ноября 2015, 03:17

      УСТАМИ ОТСТОЯ НА ЭТОТ РАЗ ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА.

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