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    Хохлов: «Была информация, что «Кубань» может прекратить существование»

    Экс-главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов рассказал, с какими проблемами столкнулся в период своей работы в клубе.

    «Мы приехали на первый сбор и только и делали, что успокаивали футболистов. Было много разной информации, вплоть до того, что клуб вообще не будет существовать. Психологическое состояние было отвратительным. Приходилось индивидуально беседовать, разъяснять ситуацию.

    Но с дисциплиной все было нормально. Да, об этом ходили разные слухи. Это обсуждалось и на встрече с генеральным директором уже перед увольнением. Мне озвучили причину претензий: команда тренируется без щитков. Но я много где играл, и в Испании, и в других странах многие тренируются без щитков. Ну давайте наденем их на всех. Что-то изменится?», - сказал Хохлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2015 01:34
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