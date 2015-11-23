Широков: «Нисколько не жалею, что не сыграл с «Краснодаром»

Судя по этому интервью Широков изменился, и изменился в лучшую сторону, стал мудрее сдержанней, как и подобает капитану сборной. Молодец.
И всё же, хоть Широков и хороший игрок, но жилы за "Спартак" никогда не рвал и рвать не будет. А "Спартаку" сейчас нужны такие игроки, которые мечтают играть за "Спартак" и готовы жилы за него рвать.
Полузащитник «Спартака» Роман Широков, отстраненный от участия в матчах решением руководства клуба, после игры с «Краснодаром» (3:2) не стал комментировать ситуацию со своим контрактом.
— Роман, можно вас буквально на пару слов?
— Пара слов, — с улыбкой парировал капитан российской сборной.
— Ну, серьезно, хотелось бы услышать ваш комментарий!
— А о чем говорить?
— О ситуации с вашим контрактом со «Спартаком», например.
— А знаете, что мне будет, если я буду давать комментарии на эту тему?
Как выяснилось, Широков предупрежден, что будет оштрафован на месячную зарплату, если станет публично высказывать свое мнение по поводу сложившейся вокруг его контракта с клубом ситуации.
— Тогда о сегодняшней игре несколько слов скажите!
— Вы все сами видели, а счет — на табло.
— Не жалеете, что не приняли участия в таком ярком матче?
— Нисколько!
Раздав несколько автографов и сфотографировавшись с болельщиками, Роман Широков минут пять беседовал с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом. Напомним, что в составе зелено-черных 34-летний хавбек провел вторую половину прошлого сезона, будучи арендованным у «Спартака», который тогда возглавлял Мурат Якин.