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    Широков: «Нисколько не жалею, что не сыграл с «Краснодаром»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков, отстраненный от участия в матчах решением руководства клуба, после игры с «Краснодаром» (3:2) не стал комментировать ситуацию со своим контрактом.

    — Роман, можно вас буквально на пару слов?

    — Пара слов, — с улыбкой парировал капитан российской сборной.

    — Ну, серьезно, хотелось бы услышать ваш комментарий!

    — А о чем говорить?

    — О ситуации с вашим контрактом со «Спартаком», например.

    — А знаете, что мне будет, если я буду давать комментарии на эту тему?

    Как выяснилось, Широков предупрежден, что будет оштрафован на месячную зарплату, если станет публично высказывать свое мнение по поводу сложившейся вокруг его контракта с клубом ситуации.

    — Тогда о сегодняшней игре несколько слов скажите!

    — Вы все сами видели, а счет — на табло.

    — Не жалеете, что не приняли участия в таком ярком матче?

    — Нисколько!

    Раздав несколько автографов и сфотографировавшись с болельщиками, Роман Широков минут пять беседовал с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом. Напомним, что в составе зелено-черных 34-летний хавбек провел вторую половину прошлого сезона, будучи арендованным у «Спартака», который тогда возглавлял Мурат Якин.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.11.2015 01:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 ноября 2015, 17:05

      Судя по этому интервью Широков изменился, и изменился в лучшую сторону, стал мудрее сдержанней, как и подобает капитану сборной. Молодец.
      И всё же, хоть Широков и хороший игрок, но жилы за "Спартак" никогда не рвал и рвать не будет. А "Спартаку" сейчас нужны такие игроки, которые мечтают играть за "Спартак" и готовы жилы за него рвать.

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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 23 ноября 2015, 02:43

      Я никогда не был на стороне Широкова, но Федун в очередной раз поступил подло.
      Не знаю, что именно там случилось, но пусть Широков хоть куда подальше его пошлет,Федун не имел права этого делать. Обещал же не лезть в футбол.

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