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    Горкшс: «В «Блэкпуле» стирали свою форму, даже когда играли в Премьер­-лиге»

    Защитник «Дуклы» и капитан сборной Латвии Каспарс Горкшс рассказал, с какими бытовыми моментами ему пришлось столкнуться, выступая на Туманном Альбионе.

    «В «Блэкпуле» стирали свою форму, даже когда играли в Премьер­-лиге. Там с организацией всегда интересно было. Мне очень трудно оценить и казалось, что все нормально. Но когда перешел в КПР, понял, что все может быть иначе. А в «Рединге» и «Вулверхэмптоне» еще лучше. Может быть, если б наоборот играл – сначала в «Рединге», а потом «Блэкпуле», – это был бы шок", – поделился Горкшс.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    23.11.2015 00:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 23 ноября 2015, 00:21

      Кокорин купил бы себе в самолёт стиралку и 2 негров

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Лыков 23 ноября 2015, 00:56

      Кокорин бы купил весь Блэкпул,чтобы они после своих матчей еще и его футболки стирали.Хотя зачем ему это?Он их не пачкает,не потеет в них,т.к нифига на поле не делает.Ему достаточно ее надеть в начале сезона,и снять в конце)

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