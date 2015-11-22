Зимой Ионов перейдет в ЦСКА

Корреспондент «НТВ-Плюс» Семен Зигаев в своем твиттере опубликовал информацию о переходе хавбека «Динамо» Алексея Ионова в ЦСКА.

«Алексей Ионов зимой станет московским армейцем. Принципиальная договоренность достигнута», – написал Зигаев.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Ионов принял участие в 15-ти встречах и отметился одним забитым мячом.