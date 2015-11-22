Зимой Ионов перейдет в ЦСКА

Ионов хороший игрок!Еще бы пару,тройку парней,типа Зинченко,вместо Дзагоева и Миланова.А,если список продолжать,то начать с вратаря,далее защита и до Слуцкого можно добраться.
Корреспондент «НТВ-Плюс» Семен Зигаев в своем твиттере опубликовал информацию о переходе хавбека «Динамо» Алексея Ионова в ЦСКА.
«Алексей Ионов зимой станет московским армейцем. Принципиальная договоренность достигнута», – написал Зигаев.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Ионов принял участие в 15-ти встречах и отметился одним забитым мячом.