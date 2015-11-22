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    Зимой Ионов перейдет в ЦСКА

    Корреспондент «НТВ-Плюс» Семен Зигаев в своем твиттере опубликовал информацию о переходе хавбека «Динамо» Алексея Ионова в ЦСКА.

    «Алексей Ионов зимой станет московским армейцем. Принципиальная договоренность достигнута», – написал Зигаев.

    В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Ионов принял участие в 15-ти встречах и отметился одним забитым мячом.

    Источник: Twitter

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    22.11.2015 23:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 ноября 2015, 10:31

      Ионов хороший игрок!Еще бы пару,тройку парней,типа Зинченко,вместо Дзагоева и Миланова.А,если список продолжать,то начать с вратаря,далее защита и до Слуцкого можно добраться.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 ноября 2015, 15:15

      Жалко "Динамо"-всё не так

      0
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 23 ноября 2015, 14:46

      Скорее бы....

      -1
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 23 ноября 2015, 14:29

      Что то нет уверенности в подобном переходе.Каюсь,если не прав.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +532

      Бан 23 ноября 2015, 12:43

      Если это покупка для замены Мусы или Тошича, то в минус, если никого продавать не будут - плюс.
      Хотя возможно Мусу в нападение, Ионова на фланг, Думбию в Рому.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11366

      alp 23 ноября 2015, 11:24

      все равно куда.. лишь бы не в Зенит

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 ноября 2015, 09:32

      ш

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 23 ноября 2015, 07:30

      Нормальный ход, но что то помниться мне, проскакивала новость что и в Спартаке он может окаазаться, хотя с ЦСКА вариант на много лучше!

      9
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 ноября 2015, 01:36

      Это вам вместо Думбия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Sadjon 23 ноября 2015, 00:59

      Игрок классный, армейцы знают кого подписывают......

      7
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