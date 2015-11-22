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    Аленичев: «С Зе Луишом еще надо работать»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев после матча 16-го тура РФПЛ с "Краснодаром" (3:2) поделился мненим об игре нападающего своей команды Зе Луиша. 24-летний форвард не отметился результативными действиями в прошедшей встрече, проведя на поле 81 минуту.

    "Нападающий должен забивать. Раз Зе Луиш не забил, значит, не справился. Но уже хорошо, что он имел моменты. 3-4 момента у него было. Будем работать. Он пропустил большой отрезок времени", - сказал Аленичев в эфире "Матч ТВ".

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 21:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 ноября 2015, 01:23

      Телесные наказания и дело пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 23 ноября 2015, 00:17

      Участь Спартака в реформах ежедневных

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 23 ноября 2015, 00:16

      Всё таки наш чемпионат,а точнее бабло которое в нем крутится, делает из игроков дегенератов. В Португалии чтобы денюжку на еду заработать приходилось забивать,и цепляться за каждый момент.А в спартаке пару раз просто за выход на поле получил столько же,сколько за год там,и смекнул-нафиг трудится,че то там забивать,если такие бабули капают просто за то что на поле стоишь)Не могу понять как за него можно было заплатить 6 или 7 млн.Обычный второсортный футболист.Хотя у спартачей сейчас таких много.Статистика этого игрока не внушает оптимизма.Зачем он вообще спартаку

      -1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > VVM1964 23 ноября 2015, 00:50

      В спартаке. Мося круто начал в Краснодаре,а перейдя к хрю хрю,по сути закончил с футболом.

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      Рейтинг: +54

      саша кул 22 ноября 2015, 23:00

      сначала начал вроде не плохо а счас здулся все говоря про спартакавский дух а на самом деле вонь потому-что от спартака такая вонь стоит в сми и по телику в нете ребята играйте в футбол и не пиз..те жалко промеса если не уйдет после сезона будет амба

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 ноября 2015, 22:39

      Моменты эти ему создали. Моменты шикарные. Такие Халк Дзюбе создаёт, а тот забивает. Зе Луиш из четырёх не забил ни одного...

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      Рейтинг: +1368

      Taps 22 ноября 2015, 22:31

      Зе Луиш - чемодан, вокзал, африка.

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