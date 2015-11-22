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    Аленичев: «Думаю, это одна из лучших игр «Спартака» под моим руководством»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался относительно результата домашнего матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Краснодаром", который завершился победой его команды со счетом 3:2. По словам специалиста, красно-белые сыграли дисциплинированно и организованно.

    "Думаю, одна из лучших игр "Спартака" под моим руководством. Сыграли дисциплинированно и организованно, создали большое количество голевых моментов. К сожалению, забили только три гола. На первом плане сегодня был результат, а не качество футбола. Играли против топ-команды чемпионата. Был уверен, что ребята будут полностью отдаваться игре. Считаю, мы победили заслуженно. У нас было больше голевых моментов", - сказал Аленичев в эфире "Матч ТВ".

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 21:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 ноября 2015, 01:16

      Какая ерунда. Обыграй ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 ноября 2015, 22:33

      Согласен полностью.Тем более второй гол Краснодарцев вообще можно не засчитывать.Не заметили что Ари был в афсайте.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Диктор 23 ноября 2015, 01:18

      Оффсайт был 100%.

      0
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      Рейтинг: +37

      Venegant > Zeff 23 ноября 2015, 18:43

      Асфальте?

      0
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