Аленичев: «Думаю, это одна из лучших игр «Спартака» под моим руководством»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался относительно результата домашнего матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Краснодаром", который завершился победой его команды со счетом 3:2. По словам специалиста, красно-белые сыграли дисциплинированно и организованно.



"Думаю, одна из лучших игр "Спартака" под моим руководством. Сыграли дисциплинированно и организованно, создали большое количество голевых моментов. К сожалению, забили только три гола. На первом плане сегодня был результат, а не качество футбола. Играли против топ-команды чемпионата. Был уверен, что ребята будут полностью отдаваться игре. Считаю, мы победили заслуженно. У нас было больше голевых моментов", - сказал Аленичев в эфире "Матч ТВ".