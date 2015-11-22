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    Лебеденко: «Я не сказал судье ни одного матерного слова»

    Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко поделился мнением о своем удалении в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Кубани", который завершился со счетом 2:2. Напомним, что на грозненцы остались в меньшинстве на 40-й минуте. По словам Лебеденко, он гордится своей командой, которая с 0:2 вдесятером смогла отыграться.

    "Довольны, в принципе. Отыграться вдесятером – это большое дело. Я извиняюсь, что подвел команду – заработал удаление. Наверное, немного в резкой форме попросил у судьи угловой. Но это эмоции, это футбол, судьи должны это понимать. Еще раз говорю, что извиняюсь за то, что подвел. Хочу сказать спасибо своей команде, я ими горжусь.

    Там был угловой – ничего вроде бы страшного. Притом, что я не сказал судье ни одного матерного слова. Я давно играю в премьер-лиге, и всякое бывало. И посылали друг друга судья-игрок – и ничего страшного. Все понимают, что это футбол, он не бывает без эмоций. Я просто сказал, что был угловой, может быть, слишком в резкой форме. Поэтому считаю вторую желтую карточку незаслуженной", – заявил Лебеденко.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.11.2015 21:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +93

      Borz1 25 ноября 2015, 22:29

      почему николаев не показал красную карточку Белнову за снос Кудряшова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 22 ноября 2015, 22:55

      нулевый арбитр дворовой категории николаев-питор слепой!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 22 ноября 2015, 22:40

      Вот, учитесь! Ни одного матерного слова, а удаление заработал! Мастер русского слова! :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      arkadiya 22 ноября 2015, 22:32

      Да, просто кинжал за пазухой показал. Клоун

      -3
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      Рейтинг: +10

      Baysangyr > arkadiya 23 ноября 2015, 02:42

      мамке привет, Клоун.

      0
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