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    Мустафи и Пьятти пропустят матч с «Зенитом»

    "Валенсия" определилась со списком футболистов, которые полетят на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с "Зенитом", который состоится 24 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Сообщается, что из-за проблем со здоровьем игру пропустят защитники Шкодран Мустафи, Антонио Барраган и Пабло Пьятти.

    Вратари: Доменек, Райан;

    Защитники: Абденнур, Канселу, Сантос, Орбан, Гайя;

    Полузащитники: Везу, Хави Фуэго, Тропи, Данило, Энцо Перес, Парехо, Де Пауль, Фегули, Андре Гомеш;

    Нападающие: Мина, Алькасер, Рафаэль Мир.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    22.11.2015 19:17
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