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    РФПЛ. «Кубань» упустила победу в матче с «Тереком»

    Сегодня в рамках 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Кубань" на своем поле принимала "Терек". Встреча завершилась со счетом 2:2. На дубль нападающего хозяев Ибрахима Бальде гости ответили точными ударами защитника Ризвана Уциева и полузащитника Мацея Рыбуса. Отметим, что на 40-й минуте грозненцы остались в меньшинстве: с поля был удален Игорь Лебеденко.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Кубань (Краснодар) – Терек (Грозный) – 2:2 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Бальде, 6; 2:0 – Бальде, 30; 2:1 - Уциев, 67; 2:2 - Рыбус, 76.

    Кубань: Беленов, Армаш, Манолев, Бугаев, Шандао, Кулик, Мельгарехо (Каретник, 68), Рабиу (Тлисов, 46), Хубулов (Букур, 79), Игнатьев, Бальде.

    Терек: Городов, Семенов, Кудряшов, Уциев, Адилсон, Иванов, Кузяев (Грозав, 89), Айссати, Маурисио, Лебеденко, Митришев (Рыбус, 68).

    Предупреждения: Лебеденко, 13; Семенов, 27; Лебеденко, 40; Армаш, 43; Букур, 90+3

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

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    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 18:54
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      эдель 22 ноября 2015, 23:07

      Терек показал характер. Молодцы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский 22 ноября 2015, 22:18

      сам ты засранец. почему Коментарии таких дебилов сайт не убирает или сами такие?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Я ЗА КУБАНЬ 22 ноября 2015, 20:21

      что не понятно что это был договорняк

      -2
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      ...
      Рейтинг: +13

      эдель > Я ЗА КУБАНЬ 22 ноября 2015, 23:14

      Почему договорняк сразу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Вот Вамхуй. 22 ноября 2015, 19:46

      Кубанцы засранцы-Донцы молодцы!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 22 ноября 2015, 19:15

      Кудряшов был ну очень хорош!!!!

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 22 ноября 2015, 19:08

      молодцы ребята наказали этих казачек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 22 ноября 2015, 19:06

      *Удачи ВАМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 22 ноября 2015, 19:05

      Терек красава, так держать)
      Какой боевой характер проявила вся команда даже оказавшись на поле в десятером после удаления. Вы молодцы ребята. Удачи Вас.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон > MANSUR-95 22 ноября 2015, 19:12

      Молодцы! Вот где воля к победе!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 22 ноября 2015, 18:59

      Молодцы Терек!!!!

      2
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