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    «Спартак» – «Краснодар». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Краснодаром". Стоит отметить, что на скамейке запасных красно-белых остался полузащитник Роман Широков.

    "Спартак": Ребров – Паршивлюк, Боккетти, Кутепов, Д. Комбаров – Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов – Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Митрюшкин, К. Комбаров, Пуцко, Гранат, Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Широков, Зуев, Бакаев, Давыдов.

    "Краснодар": Дикань - Петров, Гранквист, Страндберг, Калешин - Торбинский, Каборе, Ахмедов - Мамаев, Смолов, Ари.

    Запасные: Коченков, Марков, Енджейчик, Сигурдссон, Газинский, Перейра, Жоаозиньо, Быстров, Вандерсон

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 18:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 ноября 2015, 19:46

      На это надо посмотреть. Но предчувствие такое, что снова будет КБ эротика ...

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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 22 ноября 2015, 19:34

      Хана...

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