«Спартак» – «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Краснодаром". Стоит отметить, что на скамейке запасных красно-белых остался полузащитник Роман Широков.

"Спартак": Ребров – Паршивлюк, Боккетти, Кутепов, Д. Комбаров – Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов – Промес, Зе Луиш.



Запасные: Митрюшкин, К. Комбаров, Пуцко, Гранат, Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Широков, Зуев, Бакаев, Давыдов.



"Краснодар": Дикань - Петров, Гранквист, Страндберг, Калешин - Торбинский, Каборе, Ахмедов - Мамаев, Смолов, Ари.



Запасные: Коченков, Марков, Енджейчик, Сигурдссон, Газинский, Перейра, Жоаозиньо, Быстров, Вандерсон