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    Сафонов: «Спартак» и «Краснодар» сыграют вничью, забьют Промес и Смолов»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что матч 16 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» закончится вничью.

    «Считаю, что в Тушино нас ожидает результативная ничья. Один из мячей у "Спартака", на мой взгляд, забьет Промес, а у "Краснодара" - Смолов. Федя сейчас набрал неплохую форму, поймал кураж. Тут, кстати, не совсем ясно, пошла ли пауза на пользу командам. Если бы до перерыва спросили победителя данной пары, то поставил бы на "быков". Мой прогноз – (2:2)», - сказал Сафонов.

    С остальными прогнозами Алексея Сафонова на 16-й тур РФПЛ можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 18:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 ноября 2015, 21:28

      Все вы с прогнозами обос-рались.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 22 ноября 2015, 18:59

      Выиграет Краснодар 3-1.

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