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    Цаллагов: «ЦСКА давил, давил, но в этот раз у них не получилось додавить»

    Защитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с ЦСКА, который завершился победой его команды со счетом 2:0.

    - Уже схлынули эмоции после победы над ЦСКА. Как можете оценить эту игру?

    – Большую часть игры мы оборонялись и выходили в контратаки, так мы и добились успеха. ЦСКА давил, давил, но в этот раз у них не получилось додавить.

    - В конце матча вы записали на свой счет голевую передачу. Это был нацеленный пас на Яховича, или вы просто делали длинную передачу в надежде, что он там будет?

    – Да нет, это была нацеленная передача. Мы перед игрой рассматривали такие варианты и знали, что ЦСКА будет большую часть времени находиться в атаке, а защитники будут высоко. Получилось, что Яхович откликнулся на передачу и ее завершил.

    - Уже при счете 2:0 у ЦСКА было несколько моментов, в том числе и попадание в перекладину. В какой момент вы поняли, что уже победу не упустите?

    – Когда раздался свисток об окончании матча. Хотя я и до этого верил, что у нас получится выиграть, – сказал Цаллагов.

    Источник: Euro-football.ru

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    22.11.2015 18:20
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