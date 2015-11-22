Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кечинов: «Спартаку» как никогда нужна победа над «Краснодаром»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых против «Краснодара» в 16 туре российской Премьер-лиги.

    «У меня всегда только радужные ожидания перед играми «Спартака» с «Краснодаром», потому что я люблю красочный и искрометный футбол. Красно-белые всегда стараются, только им не везет в последнее время. Желаю «Спартаку» выиграть и прервать свою серию неудач. Эта победа нужна как никогда команде и, в особенности, главному тренеру.

    А что касается сильных сторон «Краснодара», то можно выделить их стремление всегда играть в атакующий футбол. Этим они и привлекательны для меня как для болельщика. Но «Спартак» тоже в начале сезона пытался играть в атаке. Сейчас немного что-то не получается. Но я верю, что команда начнет более активно действовать на поле.

    По счету на предстоящий матч трудно что-либо предсказывать. Голы будут забиты точно. Наверное, сыграют вничью: (1:1) или (2:2)», - сказал Кечинов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2015 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12466

      Вомбат 22 ноября 2015, 18:27

      Вряд ли отказ от услуг Широкова встряхнет Спартак. Разве что лично Попова. По-моему будет боевая ничья, или, если быкам повезет, - их победа.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11