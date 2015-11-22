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    Рабинер: «Руководство «Спартака» просило Широкова отказаться от пункта в контракте»

    Руководство московского «Спартака» предлагало полузащитнику команды Роману Широкову отказаться от пункта в контракте, по которому его соглашение с клубом автоматически пролонгируется на год в случае выхода на поле в половине матчей команды в сезоне. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер.

    «Согласно условиям контракта, если Широков получает дисквалификацию не за неспортивное поведение, то матч, который он пропускает, идет в зачет. В матче с "Уралом" он получил четвертую желтую за подножку, матч с "Тереком" в связи с этим пропустил – но по контракту он считается!

    Поэтому именно сегодня, если капитан сборной России проведет на поле 45 минут, его контракт автоматически пролонгируется. Более того, есть данные, что на встрече в четверг руководство клуба просило его отказаться от этого пункта, в противном случае на поле до конца года он больше не выйдет. Ответ, думаю, вам ясен, и не знаю ни одного футболиста в мире, у которого он был бы другим. Поэтому сегодня, если Широков и выйдет, то, по всей вероятности, не более чем на какой-то отрезок второго тайма.

    Аленичев ко всем этим игрищам прямого отношения не имеет – но, судя по всему, принял правила игры. Увы. Если же вдруг Широков выйдет в стартовом составе и не будет заменен до перерыва, то означать это будет одно: главный тренер "Спартака" решил идти ва-банк. В этом случае его зимой почти наверняка уволят при любом результате оставшихся матчей. Но уйдет он героем», – написал Рабинер в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    22.11.2015 17:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2

      arkadiya 22 ноября 2015, 22:34

      Не фиг было этот пункт вкл. Раз подписали так просим соблюдать, хоть и не по душе мне Штроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 ноября 2015, 22:05

      Спартак без Широкова с Краснодаром неплохо смотрелся, хотя в этом больше заслуга "быков"-уж очень много "косяков" было в защите!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 22 ноября 2015, 18:19

      Федун, продай команду!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 ноября 2015, 18:06

      Неожиданный расклад ) Спартак был предводителем рабов, похоже, в Спаме хотят видеть послушных безропотных рабов на поле.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 ноября 2015, 17:59

      свиньи такие свиньи

      -1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 22 ноября 2015, 17:59

      Хе-хе зачем такой героизм, надо поработать, имя себе заработать как тренеру, а идти на поводу у игрока... зачем..... хозяин платит по оговоренным в контракте правилам и играй

      -2
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