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    Сафонов: «Видно, что «Терек» всерьез замахнулся на место в Лиге Европы»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что «Терек» сумеет добиться ничейного результата в гостевом матче 16 тура чемпионата России против «Кубани».

    "Терек" сейчас выглядит очень неплохо, видно, что команда всерьез замахнулась на место в Лиге Европы. Все дальше будет зависеть от того, кто как зимой укрепится. Грозненцы, кстати, уже подписали защитника Люка Уилкшира. Рискну поставить на ничью (1:1) в матче с «Кубанью», - сказал агент.

    С остальными прогнозами Алексея Сафонова на 16-й тур РФПЛ можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 16:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 22 ноября 2015, 16:53

      Рискни да на выигрышь чо жалко что ли)))

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