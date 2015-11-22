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    РФПЛ. «Мордовия» разошлась миром с «Динамо»

    Сегодня в рамках 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Мордовия" на своем поле принимала "Динамо". Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол хавбека Александра Ташаева хозяева ответили точным ударом полузащитника Дамьена Ле Таллека.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Мордовия (Саранск) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Ташаев, 55; 1:1 – Ле Таллек, 70.

    Мордовия: Ревишвили, Фибел, Рыков, Тишкин, Дудиев (Джало, 65), Ле Таллек, Власов (Самодин, 73), Махмудов (Сысуев, 12), Стеванович, Шитов, Луценко.

    Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов (Живоглядов, 90), Соснин, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, Погребняк.

    Предупреждения: Фибел, 55; Сысуев, 89; Погребняк, 38; Ионов, 82; Соснин, 85

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 16:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 22 ноября 2015, 18:05

      Просто Пашка-Деревяшка не может 100% момент реализовать,ну а не можешь ты,обязательно забьют тебе.очень расстроен ничьёй,потеряли 2 очка!!!

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 22 ноября 2015, 17:35

      Вот такая вот печалька для обоих! Ну и ладушки. Далеко не уйдут.

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      Рейтинг: +6979

      1bear 22 ноября 2015, 17:09

      Ну как же так??? Динамо???

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