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    Стало известно имя возможного преемника Бенитеса в «Реале»

    Новым главным тренером мадридского "Реала" может стыть бывший наставник "Порту" Виктор Фернандес. Это произойдет в том случае, если руководство "королевского клуба" примет решение уволить Рафаэля Бенитеса после поражения от "Барселоны" со счетом 0:4 в матче 12-го тура испанской Примеры.

    Стоит отметить, что многие эксперты советуют президенту "Реала" назначить главным тренером Зинедина Зидана, который в настоящее время работает в "Реале Кастилья". И хотя француз заявляет, что в его планы не входит занимать место Бенитеса, вероятность его прихода на тренерский мостик достаточно велика. Фернандес пока рассматривается как запасной вариант.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.11.2015 16:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 22 ноября 2015, 20:04

      Нужно позвать ди маттео

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 22 ноября 2015, 17:50

      Лучшим был Анчелоти, а остальные без вариантов! Можно поставить Зидана, но с таким же успехом можно поставить и Пепе. Хрен редьки не слаще! Нужно подождать до конца сезона и дать тренеру доработать до конца. Совершенно очевидно, что дело не в тренерах, а в менталитете игроков. Динамо тренировал бразилец, а Спартак испанец, но это не помогло ни одному ни другому клубам! Рон теперь точно уйдёт, а за ним и Бейл, Зидана можно вычеркнуть и останутся руины, поэтому очень важно сохранить действующий костяк! Выгонят Беню, Реал рассыпется окончательно.

      1
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 22 ноября 2015, 17:45

      Бенитес - хороший тренер. из за одного двух проигрышей менять наставника большая глупость

      3
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      Рейтинг: +9

      Азимхан 22 ноября 2015, 17:25

      Зидан это тема

      -1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 ноября 2015, 17:20

      ПРиЕмник Фернандеса.план А как слышно прием.прием (договоримся?)

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 22 ноября 2015, 16:33

      ПриЕмника Бенитеса? "Фернандес, прием, прием. Меня надо заменить - Барселоне проиграл, прием. Как поняли, прием?"

      0
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