Стало известно имя возможного преемника Бенитеса в «Реале»

Новым главным тренером мадридского "Реала" может стыть бывший наставник "Порту" Виктор Фернандес. Это произойдет в том случае, если руководство "королевского клуба" примет решение уволить Рафаэля Бенитеса после поражения от "Барселоны" со счетом 0:4 в матче 12-го тура испанской Примеры.

Стоит отметить, что многие эксперты советуют президенту "Реала" назначить главным тренером Зинедина Зидана, который в настоящее время работает в "Реале Кастилья". И хотя француз заявляет, что в его планы не входит занимать место Бенитеса, вероятность его прихода на тренерский мостик достаточно велика. Фернандес пока рассматривается как запасной вариант.