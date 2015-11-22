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    Бускетс: «Разница между «Барселоной» и «Реалом» не так велика, как разница в счете»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился своими впечатлениями от гостевой победы над мадридским «Реалом» (4:0) в минувшем туре чемпионата Испании.

    «В Мадриде непросто играть, но мы творим историю. Разница между нами и «Реалом» не так велика, как разница в счете, но я бы сказал, что в последние годы мы достигли гораздо большего, чем они.

    Абсолютно точно, что я сейчас нахожусь в очень хорошей форме, но я надеюсь, что смогу играть еще лучше. Я молод, мне 27 и мне есть куда расти», - сказал Бускетс.

    Источник: Football Espana

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    22.11.2015 16:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 ноября 2015, 16:37

      просто подфартило больше, хотя бегают барсуки быстро, понятно играли таки футболисты которых в нашем чемпе нет, а жаль.
      всегда думаю почему наши футболеры так быстро сдыхают, а там носятся и всегда есть кому пас дать пару игроков успевают открыться , а не спят на поле как РПЛ

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