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    Перейра: «Лимит на легионеров осложняет жизнь иностранцам»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился своим мнением о новом лимите на легионеров, который был введен в чемпионате России с нынешнего сезона.

    «Очевидно, что он осложняет жизнь иностранцам – и в то же время мотивирует на еще более упорную работу на тренировках.

    Для русских игроков лимит – безусловно, добро, ведь у них появилось больше возможностей играть. О легионерах того же самого не скажешь. Но это решение российской федерации, и мы должны его уважать – поскольку живем и работаем в России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2015 15:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 ноября 2015, 18:33

      «....и в то же время мотивирует на еще более упорную работу на тренировках»-вот она разница между менталитетом иностранного спортсмена и наших слоупоков. Иностранец пытается доказать что именно он лучше.Наш начинает плакать и орать что все уроды,не дают ему играть из-за этих иностранцев.А потом удивляемся почему сборная говно,почему клубы наши в Европе выступают как говно, почему чемпионат смотреть ни кто не хочет,т.к он тоже говно....

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 ноября 2015, 17:02

      Зато наших расслабляет

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 ноября 2015, 15:33

      Лимит то конечно зло,но,одни клубы будут закупаться дорогими легионеров,а другие их позволить не могут, если решить эту проблему, то можно и лимит отменять

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