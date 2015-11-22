Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Матч «Зенит» - «Валенсия» будет судить Моэн, Карасеву доверили игру «Лион» - «Гент»

    На матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Валенсией» будет работать норвежская бригада арбитров во главе с Свейном Моэном. Помощниками Моэна станут Ким Томас Хаглунд и Франк Андас. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Моэн отработал на трех матчах Лиги чемпионов и показал в общей сложности пять желтых карточек.

    Российский арбитр Сергей Карасев, в свою очередь, получил назначение на другой матч этой группы и обслужит встречу «Лиона» и «Гента». Его помощниками на линии станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2015 14:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      legendsofsails 24 ноября 2015, 14:19

      Наш Карасев- это тот, что топил всегда за москвичей, назначая левые пенальти??? Ну-ну!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 ноября 2015, 16:32

      интересно посмотреть как играть будут, а кто судить будет не так важно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11