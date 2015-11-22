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    «Тоттенхэм» - «Вест Хэм». Смотреть онлайн

    Давно уже скромное лондонское дерби "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" не подогревалось такой интригой, как в этот раз в 13 туре английской Премьер-лиги. Обе команды предельно близки к зоне Лиги чемпионов, обе имеют одинаковое количество очков. В таблице «молотобойцев» и «шпор» разделяет лишь разница забитых и пропущенных мячей, а значит цена победы в очном противостоянии сегодня будет более чем велика.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 18:25
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